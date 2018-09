De moordlijst van Brabant werd in 2017 ietsje langer

Het CBS publiceert donderdag cijfers over het aantal moorden en doodslagen in 2017 in Nederland.

DEN BOSCH - Het aantal moorden en doodslagen in Nederland laat na jaren van daling weer een forse opwaartse lijn zien. In Brabant bleef het in 2017 tamelijk rustig, zo blijkt onder meer uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Brabant is een relatief veilige provincie om te wonen. Terwijl vooral in de vier grote steden in de Randstad het aantal moorden en doodslagen behoorlijk toenam, steeg het aantal slachtoffers in onze provincie van veertien in 2016 naar zeventien in 2017. Dat blijkt onder meer uit cijfers die het CBS donderdag publiceert.

Het jaar 2016 was overigens een uitzonderlijk 'rustig' jaar, vergeleken met de jaren daarvoor toen er 25 (2015) en 26 (2014) doden vielen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de periode 2013 - 2017 in Brabant in totaal 104 mensen om het leven kwamen door moord of doodslag. Het ging om 71 mannen en 33 vrouwen.

Omgerekend komt dat neer op 0,8 per 100.000 Brabanders. Dat cijfer komt overeen met het landelijk gemiddelde over 2013 - 2017. Terwijl het leven in Amsterdam (2,3) en Rotterdam (1,9) per 100.000 inwoners in dezelfde periode een stuk gevaarlijker oogt.

Afrekeningen

In vier Brabantse gevallen in 2017 ging het om afrekeningen in of door de onderwereld. Dat speelde bij de moord op Peter van der Linde (Breda) , Leon Viellevoije (Moergestel), Johan van Boxtel (Eindhoven)en Dennis Struijk (Best).

In de meeste gevallen van moord- en doodslag in 2017 kenden dader en slachtoffer elkaar: als ex, partner, vriend of zelfs kleinkind. Vaak was het een uit de hand gelopen (relationele) ruzie.

