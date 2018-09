Geldrop neemt afscheid van Hobbelende Geit: 'De kermis wordt nooit meer hetzelfde'

Voor de laatste keer hebben kinderen plezier in de Hobbelende Geit in Geldrop.

GELDROP - Na vijftien jaar stopt de 'Hobbelende Geit' op de Geldropse Kermis. Ondernemer Hans Fabrie vindt het mooi geweest. Woensdagmiddag namen kinderen en ouders afscheid van de historische draaimolen met houten dieren.

Enthousiast zit Fabrie achter de kassa. Hij neemt met gemengde gevoelens afscheid: Enerzijds is het een heerlijk gevoel dat het de laatste dag is, maar het is toch ook afscheid nemen van. Fabrie, die ook nog een schildersbedrijf heeft, wil het gezien zijn leeftijd rustiger aan gaan doen.





Tijdloos

De Hobbelende Geit mag dan ruim honderd jaar oud zijn, de populariteit is er niet minder om. "Dit is tijdloos vermaak", zegt Fabrie. De lol voor de kinderen is dat ze tijdens de rit een bal moeten proberen te pakken. "Ze bewegen dan allemaal door de draaimolen", aldus Fabrie. De attractie zit de hele middag ramvol.

Ouders en kinderen in Geldrop treuren om het afscheid: "De Hobbelende Geit hoort bij de Geldropse kermis, wij gingen er als kind al in, de kermis zal nooit meer hetzelfde zijn", zegt een vrouw. Ook kinderen vinden het stuk voor stuk jammer dat het de laatste dag is.

Houdoe en bedankt

Rond drie uur s'middags brengen de ouders en kinderen een ode aan de Hobbelende Geit en Hans Fabrie: "Houdoe en bedankt Hobbelende Geit", zingen ze. Voor zijn attractie heeft Fabrie een goede bestemming gevonden. Die gaat naar een museum in Almelo met allemaal historische kermisattracties.