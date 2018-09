Burgemeester over verstekelingen Moerdijk: 'We hadden 25 lijken kunnen aantreffen'

MOERDIJK - Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk noemt het grote aantal aangehouden verstekelingen van woensdag 'zorgelijk'. Met name de vreemdelingen die in de koeltrailer van een vrachtwagen zaten, liepen volgens hem groot gevaar. "We hadden 25 lijken aan kunnen treffen."

De politie hield woensdagochtend aan de Orionweg vier mannen en drie vrouwen uit Eritrea aan. Later werden nog eens 25 verstekelingen uit Eritrea aangetroffen in een vrachtwagen voor de poort van containeroverslag CCT. Ze zaten in een container met voeding.

"Triest", zo noemt Klijs de situatie van woensdagochtend. "Waarschijnlijk probeerden ze Engeland te bereiken." Het had volgens hem heel anders kunnen aflopen. "Als de chauffeur het geklop niet had gehoord, hadden we waarschijnlijk 25 lijken aangetroffen in die container", zei hij in het radioprogramma Afslag Zuid.

Stikken

Klijs wil vooral de criminele organisaties achter de verstekelingen aanpakken. "Zij nemen bewust het risico dat mensen stikken. Deze misstanden moeten we gecoördineerd bestrijden."

Vorige week nog slaakte de burgemeester een noodkreet over inklimmers. Hij vroeg de minister om hulp om de vele, vaak Albanese, vluchtelingen die in vrachtwagens klimmen tegen te houden.