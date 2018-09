Woningbrand in Bergeijk: geen gewonden, wel huizen uit voorzorg ontruimd

BERGEIJK - In een huis aan de Herikstraat in Bergeijk is woensdagavond rond zeven uur brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. Uit voorzorg ontruimde de brandweer wel de aangrenzende panden. Het vuur was na een uur blussen onder controle.

De brand brak uit op zolder en sloeg aanvankelijk over naar de eerste verdieping van het pand. De brandweer zette een hoogwerker in om pannen van het dak te halen. Door een gat in het dak kon het vuur worden geblust.

De brand werd zowel aan de voor- als achterzijde van de woning bestreden. Daarbij is door de brandweer zogeheten Drukluchtschuim (DLS) gebruikt. Dat bestaat uit één deel water en zeven delen schuim. Met DLS richt het bluswerk minder schade aan in de woning.

Niettemin heeft het huis dusdanig veel averij opgelopen dat het voorlopig onbewoonbaar is. De aangrenzende woningen liepen rookschade op. De buren moeten waarschijnlijk komende nacht uitwijken naar een ander adres.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer sluit niet uit dat het vuur is ontstaan door een defect aan de cv-ketel op zolder.