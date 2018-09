Steen naast auto wijst op brandstichting in Oosterhout

OOSTERHOUT - In de nacht van woensdag op donderdag is in Oosterhout een Volkswagen Passat in vlammen opgegaan. Ondanks dat de brandweer er snel was is de auto onherstelbaar beschadigd.

De politie denkt dat de brand in de Johannieterstraat moedwillig is gesticht. Naast de auto lag een stuk steen, waarmee waarschijnlijk een autoruit is ingeslagen.