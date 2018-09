Mein Kampf te koop in de winkel, maar in het Oorlogsmuseum ligt het langer: 'Een onleesbaar boek'

Mijn Strijd is nu gewoon te koop in de boekhandel. (foto: ANP)

OVERLOON - Ooit was het misschien wel het meest verboden boek: Mein Kampf van Adolf Hitler. Er stond een flinke straf op het bezit van het boek. Gisteren is een nieuwe, Nederlandse vertaling officieel gepresenteerd, en is het gewoon te koop. Een goede zaak, volgens de directeur van het Oorlogsmuseum in Overloon. “Dat hadden we al veel eerder moeten doen.”

Mein Kampf van Adolf Hitler was sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in Nederland te koop. Het boek dat nu in de winkels ligt, is een wetenschappelijke, nieuwe vertaling in het Nederlands, waarin historici duiding geven bij de uitspraken van Hitler.

Geen gevaar

“Kijk, dat boek is een onleesbaar boek”, begint Erik van den Dungen zijn verhaal. “Het is nauwelijks te volgen wat Hitlers redeneringen zijn. Maar juist door het niet in de verkoop beschikbaar te hebben, krijgt het een soort van mythische waarden, die het boek niet verdient.”

“Het boek is 95 jaar geleden geschreven, in een hele andere tijd. Met de kennis van nu en de Tweede Wereldoorlog achter de kiezen, denk ik dat iedereen dat boek op z’n verdiensten kan inschatten. Dat boek is geen gevaar meer.”

'Kijk liever een goede docu'

Mein Kampf is ook te bekijken in het Oorlogsmuseum. Daar ligt een oud jubileum-exemplaar. De pocketversie daarvan heeft de museumdirecteur zelf gelezen. “Eén keer. Je haalt er maar twee dingen uit: Hitler vindt dat Duitsland meer ruimte nodig had. En dat Hitler zegt dat er goede en slechte mensen zijn. Je hebt geen wetenschappelijke studie nodig om te weten dat dit prietpraat is."

Erik van den Dungen zou niemand aanraden het boek te lezen. “Je leest een boek over de problematiek van toen. Natuurlijk, racisme is van alle tijd, maar dat boek heb je niet nodig om dat te begrijpen. Wij communiceren anders tegenwoordig. Je kan beter naar een goede documentaire kijken of een goed artikel lezen, om te kijken wat er nu gebeurt.”

In de boekhandel

Mijn Strijd, zoals de Nederlandse vertaling van Mein Kampf luidt, is ook te koop bij De Vrije Boekhandel in Breda. “Het boek is heel lang niet leverbaar geweest natuurlijk. En ik vind dat mensen voor studie of wetenschappelijke doeleinden, toch zo’n boek moeten kunnen raadplegen”, zegt Conny Goos van de boekhandel.

Mijn Strijd, een dik, grijs boek, oogt echter niet als uitnodigend leesvoer. Toch snappen ook klanten dat het in de boekhandel ligt. “Je kan de geschiedenis niet onder het tapijt vegen, maar je moet het wel in het goede kader zien.” Goos: “Ik verwacht geen run op het boek, maar ik ga er wel een paar bij bestellen.”