'Man uit Kaatsheuvel betastte jongen (10) op het toilet van een Franse camping'

KAATSHEUVEL - Een man uit Kaatsheuvel wordt in Frankrijk verdacht van ontucht met een 10-jarige jongen uit Vlissingen. Dat meldt het Brabants Dagblad. De man zou de jongen op het toilet van een camping hebben betast.

De Franse politie zou de man afgelopen zomer hebben gearresteerd, volgens de krant. De man had het jochie op het toilet gevraagd of hij zijn billen mocht zien en zou hem later hebben betast. Dit gebeurde op 29 juli op een camping in de Franse plaats Ambazac.

Contactverbod

Het jongetje was heel erg geschrokken. De ouders hebben aangifte gedaan bij politie. De man van rond de veertig is voorlopig vrij, maar heeft wel een contactverbod.

De man moet op 18 september voor de Franse rechter verschijnen, in de stad Limoges.