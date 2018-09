Kilometers file op A58 richting Eindhoven, rijstrook afgesloten na botsing

EINDHOVEN - Op de A58 is donderdagochtend rond kwart voor negen een auto met een vrachtwagen gebost. Meerdere brandweerwagens en hulpdiensten gingen op de melding af. De rechterrijstrook van de snelweg richting Eindhoven is bij knooppunt Batadorp afgesloten, waardoor er rond halftien nog steeds file in beide rijrichtingen staat.

Door de afgesloten rijstrook loopt met name de file richting Eindhoven nog altijd op. Het is nog onduidelijk wat de toedracht van het ongeval is en of er gewonden zijn gevallen.