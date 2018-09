Boze onderwijzer Jan uit Overloon organiseert grote opstand tegen regering

Leraren uit Brabant en Zeeland staakten in mei op het Stadhuisplein in Eindhoven

OVERLOON - Het zullen geen Venezolaanse toestanden worden, maar als het aan PO in Actie ligt komt de Nederlandse bevolking in de eerste week van oktober in opstand tegen de regering. De ontevreden onderwijsmedewerkers vinden het niet acceptabel dat het kabinet de dividendbelasting wil afschaffen terwijl de publieke sector in Nederland buigt en bijna barst als gevolg van geldgebrek.

PO in Actie heeft vanmorgen in het Algemeen Dagblad opgeroepen tot actie. Jan van de Ven is één van de initiatiefnemers. Hij woont in Overloon en staat er voor de klas op de Josefschool.

Geen massale staking

Het middenveld bestaat uit onder meer onderwijzers, medewerkers in de zorg, politiemensen en defensiepersoneel. Allemaal mensen met een baan die direct gevolg heeft voor de maatschappij als ze die zouden neerleggen. “Maar onze oproep is geen oproep om massaal te gaan staken. Dat gaat te ver. We willen wel acties die op 2 oktober oktober uitmonden in een massaal protest tegen de regering”, aldus Van de Ven.

LEES OOK: Na de politie voert ook het personeel van universiteiten actie

Overzees grootkapitaal

Die week praat de Tweede Kamer over het kabinetsvoorstel om de dividendbelasting af te schaffen. Dat kost de staat 2 miljard euro per jaar. “Dat geld kan beter gebruikt worden dan voor het spekken van overzees grootkapitaal”, vat Jan van der Ven de aard van de grieven samen.

Onbevoegden voor de klas

Diverse groepen in het middenveld voerden en voeren al actie voor een betere cao. Van de Ven: “Er is de afgelopen jaren 61 miljard euro bezuinigd op onderwijs, zorg, politie en defensie. Nu wordt de dividendbelasting afgeschaft. Wij vinden dat die 2 miljard beter kan worden besteed. Neem alleen mijn sector, het onderwijs. Wij hebben 700 miljoen gekregen maar dat is bij lange na niet genoeg om de problemen het hoofd te bieden. Er zijn nog steeds bijna geen mensen te krijgen die nog voor de klas willen staan. Of er staan onbevoegde mensen voor de klas.”

LEES OOK: 3000 stakende basisschoolleraren op manifestatie in Eindhoven: 'Er moet echt geld bij'

Niet democratisch

Volgens Van de Ven is de afschaffing van de dividendbelasting geen democratisch besluit. Het stond bij geen enkele partij in het verkiezingsprogramma. “Er is in het land geen draagvlak voor. De manier waarop dit wordt doorgedrukt heeft niks met democratie te maken. Het is nu tijd voor de publieke sector en alle sympathisanten om daartegen in opstand te komen”, aldus Jan van de Ven uit Overloon.

Lees hieronder de tekst van de open brief zoals Jan van de Ven en Thijs Roovers die in het Algemeen Dagblad plaatsten:

De rek is eruit, het is nu buigen of barsten

Beste werkenden uit de (semi)publieke sector, zij die Nederland iedere dag een beetje slimmer, veiliger en gezonder maken. Zij die er hun werk van hebben gemaakt om anderen dagelijks te dienen en bij wie onbaatzuchtigheid vooropstaat. Meestal niet vanwege de centen, maar omdat niks mooier is dan écht van toegevoegde waarde te zijn. Wordt het niet eens tijd om de handen ineen te slaan?

De publieke sector piept en kraakt. Sinds 2010 hebben verschillende kabinetten ruim 60 miljard euro (!) gesaneerd in de publieke sector, en niet zonder resultaat. Er zijn steeds verder oplopende personeelstekorten die zowel de zorg en het onderwijs als de politie en defensie teisteren. Doorgeslagen regeldruk, administratieve rompslomp en een tekort aan collega’s zorgen voor toenemende werkdruk in álle publieke sectoren. Na jarenlang nullijn is de opgelopen achterstand nog lang niet weggewerkt.

Vanuit verschillende hoeken worden serieuze investeringen geëist, zeer terecht. Gewoon, omdat het niet anders meer kan. De rek is eruit. Het is buigen of barsten. Geen geld voor extra agenten, verpleegkundigen, defensiepersoneel of leraren is een politieke keuze. Hoe je het ook wendt of keert. Ondertussen eisen we allemaal ons deel en worden we stelselmatig genegeerd.

Maar wat als we nu eens samen op - komen voor een gezondere publieke sector, omdat twee miljard veel beter te besteden valt. Met tienduizenden of honderdduizenden agenten, verpleegkundigen, leraren en militairen zij aan zij. Omdat zonder ons dit land tot stilstand komt. Begin oktober zal de afschaffing van de dividendbelasting onderdeel zijn van een nieuw belastingplan dat door onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer wordt behandeld. Een peperdure schandvlek.

Beste werker in de (semi)publieke sector. Samen staan we sterker. Wat nou als wij sámen opstaan in Den Haag op dinsdag 2 oktober, want waarom zouden juist wij moeten buigen of barsten. Wie doet er mee?