'Geen rietje? Wat een kutleven', Willemijn belachelijk gemaakt door ober

TILBURG - Willemijn Peeters stond raar te kijken toen ze een appje kreeg van een vriendin. Op het bonnetje dat ze had gekregen na een paar drankjes in Tilburg stond: Geen rietje, wat een kutleven. “Ik ben enorm verbaasd.”

Willemijn wilde geen rietje bij haar drankje, omdat ze bewust omgaat met het milieu. “Daarom vroeg ik of om een cocktail zonder rietje. Daar werd heel normaal op gereageerd.” In eerste instantie had Willemijn niet eens gezien dat er iets geks op de bon stond. Een vriendin, waarmee ze iets was drinken, stuurde het door. Op de bon staat bij de twee cocktails die Willemijn dronk: 'Geen rietje, wat een kutleven en geen rietje, want ik heb zo’n filmpje op Facebook gezien, echt kut man.'

“Het was heel simpel. Ik wilde gewoon geen rietje. Plastic rietjes zijn niet meer van deze tijd. En het bedrijf had zelf al maatregelen genomen. Ze zijn overgestapt naar het papier rietjes. Dus de reactie is eigenlijk een beetje raar.”

Social media

In eerste instantie wist Willemijn niet goed wat ermee moest. “Iemand had het op social media gezet, dus toen heb ik besloten om zelf op te staan. Want als je te kakken gezet wordt, mag je daar best op reageren.”

Willemijn heeft zelf een bedrijf dat zich richt op het verminderen van het gebruik van plastic. En als je het wel gebruikt, hoe je daar zo goed mogelijk mee omgaat. Het rietje is een symbool geworden voor het bewust omgaan met plastic. “Het is iets heel makkelijks, wat je als consument kunt doen.”

In gesprek

RAW, het restaurant waar het gebeurde, heeft geprobeerd contact met Willemijn op te nemen. Maar het is nog niet gelukt om met elkaar in gesprek te gaan. “Ik ben ervan overtuigd dat we er samen uit gaan komen.” De bedrijfsleiding heeft al wel laten weten dat ze ‘no amused’ zijn over de actie van de medewerker.

Het is volgens Willemijn niet de bedoeling dat de medewerker in kwestie ontslagen wordt. “Dat is nooit de insteek geweest. Ik zou diegene ook graag willen uitnodigen om bij ons bedrijf te komen kijken wat het probleem is. Want ik denk dat het gewoon onwetendheid is.”