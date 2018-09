Toch nog een NAC-transfer: assistent-trainer Jefta Bresser naar De Graafschap

BREDA - NAC-trainer Mitchell van der Gaag moet het de komende tijd doen met een assistent-trainer minder. Zijn rechterhand, Jefta Bresser, vertrekt namelijk naar De Graafschap. Bij de Superboeren gaat Bresser de functie van hoofd jeugdopleiding bekleden.

"In mijn nieuwe rol bij De Graafschap krijg ik de kans om een belangrijke, leidinggevende rol te spelen in hetgeen ik leuk vind: het opleiden en ontwikkelen van talentvolle voetballers", was de eerste reactie van Bresser op zijn 'transfer' op de website van NAC.

De voormalig-voetballer streek in 2016 neer in Breda. Bij NAC was Bresser performance coach bij de hoofdmacht en hoofdtrainer van de Onder 19. Verder is hij ook nog trainer geweest van de beloftenploeg van NAC en was hij direct betrokken bij de individuele ontwikkeling van spelers.