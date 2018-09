Deze foto van Rob (55) hangt straks op vele toiletten: 'Lucky shot'

OISTERWIJK - 'Een gelukstreffer'. Zo noemt Rob Rokven (55) uit Oisterwijk zijn foto van een Schotse hooglander. Zijn kiekje staat komend jaar in de scheurkalender van National Geographic.

Het is 29 juli 2015, zes over zeven 's avonds. De schemering is prachtig. De hobbyfotograaf loopt door landgoed Huis ter Heide, vlakbij Tilburg. "Ineens duikt de kop van die hooglander op, uit het niets. Hij stond veertig meter voor me."

Boze vader

Rob aarzelt geen moment en grijpt naar zijn camera. De foto is gemaakt. "Achter de moeder stond een jong. Je ziet zijn oor nog op de foto. De boze vader kwam al aanlopen." Daarna maakt hij zich uit te voeten.

De natuurliefhebber zond zijn foto in, net als vele anderen. Afgelopen week hoorde hij dat zijn foto is uitgekozen. De heilige dag is: 14 mei 2019. Dan staat zijn foto op de kalender.



Wc

Of Rob het niet erg vindt, dat veel mensen zijn foto waarschijnlijk bewonderen tijdens het toiletteren? "Dat is zeker niet oneerbiedig. Ik ben er heel blij mee."



Het is niet de eerste keer dat hij de kalender haalt. Hij staat ook op de editie van 2018 met een foto van een reebok. Ook deze foto maakte hij op hetzelfde landgoed.