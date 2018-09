21.000 handtekeningen tegen megastal bij landgoed de Kampina in Oirschot

OIRSCHOT - Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben 21.000 handtekeningen opgehaald tegen een megastal in Oirschot. Ze vinden dat die te dicht bij natuurgebied de Kampina komt. Wethouder Esther Langens van de gemeente Oirschot neemt de handtekeningen 10 september in ontvangst.

De nieuwe megastal zou gevestigd worden vlak bij natuurgebied de Kampina. De bedoeling is dat er zo’n 16.000 varkens in gehouden kunnen worden. Eerder keurde de gemeente Oirschot de vergunningsaanvraag af, maar nu is de vergunning voor de megastal alsnog toegezegd.

“Het vorige college had besloten dat de megastal er niet moest komen”, vertelde Lars Koreman van Natuurmonumenten enige tijd geleden in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “Maar op dat besluit is het huidige college teruggekomen. Dat is wat ons betreft echt een onzalig plan. De uitstoot van onder meer stikstof uit de stal is heel zwaar voor de natuur.”

Volgens Natuurmonumenten zegt het college dat het niet anders kan dan een vergunning te geven. Dat er geen reden is om de aanvraag de weigeren. Maar aan dat argument twijfelt de organisatie voor natuurbehoud. “Ze zouden het minstens moeten proberen om de vergunningaanvraag te weigeren. Er wordt te snel de conclusie getrokken dat de komst van de megastal onafwendbaar is.”









Dat de megastal bij de Kampina moet komen, is voor Natuurmonumenten een extra pijnlijk punt. “De locatie is super ongelukkig. De stal zal gebouwd worden midden in het hart van het Groene Woud. Dan praten we echt over de 'topnatuur' van Brabant. Die zal veel te lijden hebben onder de uitstoot van de stoffen van zo’n megastal.”

De woordvoerder van Natuurmonumenten noemt het dan ook opmerkelijk dat de vergunning voor de megastal er is. “We doen met z’n allen zo veel moeite om de uitstoot van stikstof terug te dringen. En dan openen we nu een nieuwe bron van verontreiniging.”

