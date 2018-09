Ouders van ontvoerde baby Hannah voor de rechter na slepend conflict [TIJDLIJN]

DEN BOSCH - De ouders van de eerder dit jaar ontvoerde baby Hannah staan vrijdag voor de rechter in Den Bosch. Hoe zat het ook alweer?

De middag van 26 februari 2018 – Hoe het allemaal begon

Een vrouw loopt maandagochtend, eind februari, uit de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel. In haar armen heeft ze een Maxi-Cosi met een baby, Hannah. Ze wil naar haar auto lopen als een man het babyzitje uit haar armen grist.

Er is grote onduidelijkheid: maar een handjevol omstanders krijgt iets van de ontvoering mee. De politie verspreidt het signalement van de man en de wagen. Het zou gaan om een zaak in de relatiesfeer, zegt de politie later.

Uren later volgt duidelijkheid. De politie gaat ervan uit dat ze is meegenomen door haar biologische ouders: Rowan S. en Kim de L.. Hannah was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. Volgens de politie is het kind in gevaar.

In oktober vorig jaar werden bij de baby gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd. Haar ouders zijn toen aangehouden, maar ook weer vrijgelaten. Ze ontkennen de mishandeling.

Uren laten, in Duitsland - Baby Hannah en haar ouders zijn terecht

De drie worden dezelfde avond tegen acht uur gevonden op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. De vader en moeder zijn aangehouden en de baby is in veiligheid gebracht. Het ziet ernaar uit dat Hannah in goede gezondheid verkeert.

12 maart – Uitlevering en verdenkingen

De biologische ouders worden door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Enkele dagen later vindt de rechter dat beide ouders twee weken langer moeten blijven vastzitten. De ouders worden verdacht van onttrekking van het kind aan het gezag. Rowan S. wordt bovendien verdacht van mishandeling van de pleegmoeder.

29 maart – Nog langer vast

De ouders mogen nog niet naar huis, vindt de rechter in Den Bosch Ze blijven zeker drie maanden langer vastzitten.

22 juni - Verklaring van advocaat

Moeder Kim had geen idee van de ontvoeringsplannen van de baby, zegt haar advocaat voor de rechtbank in Den Bosch. Vader Rowan zou tegen Kim hebben gezegd dat hij Hannah mocht ophalen. Kim zou zo zijn ‘gemanipuleerd’. Volgens de officier van justitie is Kim misschien ook slachtoffer, maar ook was ze volledig betrokken bij de ontvoering. Zij reed volgens hem vol gas weg, toen Hannah werd meegenomen in Eersel.

18 juli – Vrijlating met enkelband

De biologische moeder wordt met een enkelband vrijgelaten. Ze mag niet op zoek gaan naar de verblijfplaats van haar dochtertje of evenmin contact zoeken met de pleegouders van het kindje en de medeverdachte vader, die nog wel vastzit.

7 september - Rechtszaak begint

De biologische ouders van baby Hannah moeten voor de rechter verschijnen.