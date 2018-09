BredaPhoto staat er mooi op: deze 5 expo's mag je niet missen

BREDA - De komende zeven weken staat Breda in het teken van het grootste fotofestival van de Benelux: BredaPhoto. Meer dan vijfenvijftig internationaal befaamde fotografen en opkomende talenten exposeren in het historische centrum van Breda en het hippe Belcrum- gebied. Met het festivalthema 'To Infinity and Beyond' als leidraad, tonen zij de impact van technologie op de mens en maatschappij.

BredaPhoto staat bekend om zijn verrassende buitenexposities. Daarnaast wordt er geëxposeerd in de beeldende kunstinstellingen in de stad. Vijf locaties die u absoluut niet mag missen:

1. The Infinity Path

In samenwerking met het Rotterdamse architectenbureau MVRDV is op het Chassé-parkeerdek 'The Infinity Path' ontworpen. Dat is een tijdelijk fotomuseum in de openlucht van 500 meter lang en zes meter hoog.

2. Breda Botanique

Het voormalige Breda’s Museum, is dit jaar het festivalhart. Zo wordt ‘de kuil’ voor Breda Botanique elk weekend door Bubbl overgenomen. In een grote opblaasbare tent maken bezoekers op een creatieve manier kennis met de oneindigheid van fotografie.

3. De Koepel

In de Koepelgevangenis staat een installatie waarin het werk van de Nederlandse fotograaf Geert van Kesteren de hoofdrol speelt. Hij belicht de relatie tussen mens, wetenschap en God.

4. Willemstraat

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe rechtbank in Breda presenteren BredaPhoto en Stichting LawstreetBreda de tentoonstelling ‘Recht in Beeld’. Fotografen Ruben Vlijm en Carl Alexander geven in deze tentoonstelling hun visie op de toekomst van Het Recht.

5. Belcrum Beach

Vanaf de Koepel vaar je in een halfuurtje naar Belcrum Beach. Daar worden de foto's getoond op het aangelegde zandstrand.

Jaarlijks bezoeken meer dan 80.000 bezoekers heft fotofestival. De achtste editie van deze bijzondere fotografiespektakel is van 5 september tot en met 21 oktober 2018.