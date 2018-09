Man die probeerde agent te wurgen tijdens carnaval in Roosendaal hoeft niet terug de cel in

ROOSENDAAL - De man die met carnaval een agent in Roosendaal probeerde te wurgen hoeft niet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdagmiddag besloten.

Agenten wilden de man op 11 februari aanhouden op de Markt van Roosendaal. Hij viel enkele meisjes lastig en weigerde zijn identiteitsbewijs te laten zien. Vervolgens ontstond een vechtpartij.

Wurgen

De verdachte legde zijn arm om de nek van één van de agenten en probeerde hem te wurgen. De agent hield aan de wurgpoging een spierscheuring in een kuit en een stijve nek over.

Ook twee andere agenten raakten lichtgewond. Uiteindelijk is de man aangehouden met behulp van pepperspray door collega-agenten. Hij zat daarna ruim twee maanden vast.

De rechter bepaalde dat de man 194 dagen de cel in moet, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. Omdat de dader al 74 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. Alleen de voorwaardelijke straf blijft dus over.



Justitie had eerder 10 maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk. De straf valt nu lager uit, omdat poging tot doodslag of moord niet kan worden bewezen.