Provincie zet alles op alles om Unesco-status Peelrandbreuk binnen te slepen

DEURNE - De provincie Noord-Brabant en enkele Brabantse gemeenten azen op de erkenning van Unesco voor de Peelrandbreuk. Ze willen een Unesco Geopark maken van het gebied rondom de geologische breuk die via Roermond, Meijel, Liessel, Deurne, Bakel, Gemert, Boekel naar Uden en Heesch loopt. Voor een bijdrage aan de erkenning begint volgende week in Uden een onderzoek door de Vrije Universiteit. Er wordt een sleuf gegraven om dichter bij de ondergrondse breuk te komen.

De Peelrandbreuk was in 1992 oorzaak van de zwaarste aardbeving ooit in Nederland (kracht 5,8 in Roermond). Bij de geologische breuk liggen voor Europa unieke wijstgronden: hooggelegen, drassige gebieden waar ijzerrijk bruin grondwater omhoog komt. "We kunnen de kennis die we opdoen gebruiken om het unieke karakter van de wijstgronden te laten zien", zegt de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout over het onderzoek.

De Hondsrug in Drenthe is tot dusver het enige Unesco Geopark in Nederland. Wereldwijd zijn er 140 gebieden in 38 landen met dezelfde status.