De naweeën van de zomerhitte: mogelijk minder paprika's in de winkel

EINDHOVEN - Een paprikateler in Limburg heeft één miljoen paprika’s gedumpt. Als gevolg van de extreme zomerhitte waren ze beschadigd en onverkoopbaar. Een rondje langs een aantal Brabantse telers leert dat er problemen zijn, maar ze denken toch dat het extreme geval in Limburg op zichzelf staat. Desondanks zijn ze bang dat er de komende tijd minder paprika’s in de winkel zullen liggen...

De Brabantse paprikatelers vertellen hetzelfde verhaal. De extreme hitte van afgelopen zomer heeft schade berokkend. Paprika’s – en ook tomaten – worden in kassen gekweekt. Tot op zekere hoogte kun je het klimaat regelen. Het is er altijd iets koeler dan buiten.

Zwarte vlekjes

Het kantelpunt voor een aantal groenten, waaronder paprika, ligt rond de dertig graden. Als het langere tijd warmer wordt ontstaan er problemen. En dat was de afgelopen maanden het geval. Paprika’s liepen daardoor zwarte vlekjes op en dat wil de consument niet.

Volgens mevrouw Jongeleen van een gelijknamig paprikabedrijf in Klein-Dongen hebben zij ook problemen, maar niet zodanig dat er grote hoeveelheden paprika’s weggegooid moeten worden. Dat komt door de warmte. “We hebben nou eenmaal geen airco in de kas. Het probleem was vooral dat de nachten te warm waren. Net als een mens moet een paprikaplant ’s nachts uitrusten. Door de hitte kregen de planten geen rust meer. Daardoor kwamen ze in de problemen en konden ze geen kleine paprikaatjes meer aanmaken, daar hadden ze de puf niet meer voor. Er zijn er nu dus minder en dat zul je de komende tijd merken.”

Jongeleen levert net als veel Brabantse telers aan de veiling in het Belgische Hoogstraten. Volgens een woordvoerder van die veiling zijn de problemen in Brabant niet zo groot. “We zien incidenteel wel wat mindere partijen. Ik heb op social media over de Limburgse teler gelezen, maar van zulke ernstige problemen heb ik niet gehoord”, aldus de woordvoerder.

LEES OOK: Paprikateler dumpt miljoen onverkoopbare paprika's