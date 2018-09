Zeker 2000 stakers in het Stadswandelpark in Eindhoven: 'Wij willen ook voelen dat het goed gaat'

EINDHOVEN - "Natuurlijk willen de stakers meer geld. Stakingen gaan vrijwel altijd om geld", zegt een woordvoerder van vakbond FNV. "Maar dat is het niet alleen. We vragen ook al vier maanden om een beter beleid om werknemers langer aan de slag te houden. Dat er meer contracten en dus zekerheid wordt gegeven aan werknemers."

De cao-onderhandelingen in de metaal en elektro-industrie, verlopen al maanden moeizaam. Brabant en vooral Zuidoost-Brabant kent veel bedrijven die in deze sector actief zijn. Denk aan; ASML, DAF en VDL. Er zijn al sinds juni acties die steeds groter van opzet worden.

Limburg staakt morgen

Donderdag start een 24-uurs estafette-staking. Deze begint in Eindhoven en een dag later neemt Limburg het 24-uurs stakingsstokje over. "We worden overspoeld met berichten over een groeiende economie. Ondertussen groeit de inflatie wat betekent dat je meer geld kwijt bent voor hetzelfde, maar de lonen stijgen niet. Dat kan niet wij willen ook voelen dat de economie groeit." gaat de vakbondsman verder.

De cao in de 'metalektro' geldt voor ongeveer 150.000 werknemers.