Primeur: rioolwater loopt bij Roosendaal onder de A58 door

ROOSENDAAL - Het verkeer dat donderdag met grote snelheid over de A58 bij Roosendaal raast merkt er niets van. Meters onder het wegoppervlak is een buizensysteem aangelegd dat regenwater en rioolwater gescheiden afvoert. Voor Roosendaal is dat een primeur. "We proberen op deze manier iets te doen aan de wateroverlast die na hevige regenval rondom de Norbartlaan ontstaat", zegt wethouder Raaymakers.

Na twee weken boren kwam donderdag de gigantische boorkop te voorschijn die gebruikt was voor de aanleg van de regenwaterafvoer onder de A58. "We zijn met de boorkop 150 meter onder de A58 doorgegaan," legt Danny Bissels van bouwbedrijf Heijmans uit. "Achter die boorkop zaten zes meter lange buizen die via een perssysteem de boorkop vooruit drukten."

Heijmans gebruikte dezelfde techniek eerder voor de aanleg van een waterleiding onder de A59 bij Oss en voor boringen onder een startbaan op Schiphol. "Het is altijd spannend of de boorkop er ook op de juiste plaats uitkomt, ook al is alles van te voren heel goed berekend en uitgetekend," zegt Danny Bissels.

Wethouder Inge Raaijmakers (Openbare Werken) is er donderdagochtend bij als de boorkop van bijna anderhalve meter doorsnee omhoog getakeld wordt. "Voor ons is dit nieuw."









Ze gebruikt de term 'klimaatadaptatie' voor de achterliggende doelstelling van het project. Klimaatveranderingen die onder andere hevige regenval veroorzaken. "Aan de kant van de Norbartlaan ontstaat na zware regenbuien regelmatig wateroverlast. Het rioolstelsel kan de afvoer dan niet aan en daarom hebben we nu een gescheiden afvoersysteem aangelegd."