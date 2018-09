Seksueel misbruik in de kerk: bisschop De Korte hoopt dat gelovigen trouw blijven

DEN BOSCH - Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch heeft woensdag alle parochies in zijn bisdom een lezing gestuurd over seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk. Het seksuele misbruik door de kerk roept volgens hem op 'tot diepe schaamte' en nog meer toewijding van gelovigen.

De brief

is volgens het Bisdom bedoeld om verder verspreid te worden door de parochies.

"Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld", schrijft de bisschop.

'Diepe schaamte'

"Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd."

"Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte."

Volgens de bisschop is de kerk in Nederland een veiligere plek dan in het verleden, met name voor kinderen en jongeren. Tegelijkertijd is volgens hem blijvende alertheid geboden.

"Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven. Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven", zo besluit de brief.