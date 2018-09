Expeditie Robinson gaat beginnen! Vooral 'onze' Corry Konings is populair

Corry Konings laat haar fysieke vaardigheden zien op de stormbaan in Made. (Foto: Hannelore Strui

EINDHOVEN - Een nieuw seizoen van Expeditie Robinson gaat van start. Nederland kan elke donderdagavond weer vanaf de bank zien welke bn'ers (en niet bn'ers) het beste in staat zijn om te overleven op een eiland hier ver vandaan.

Op Twitter zit de stemming er nu al goed in. Als we kijken over welke Brabantse deelnemers het meest getweet wordt, valt een naam op... die van Corry Konings!





LEES OOK: Corry Konings in Expeditie Robinson: 'Dat geeft een heel apart gevoel van binnen'

Zo werd er voor de uitzending al geoefend met toepasselijke tweets:

Lachen natuurlijk. Maar gelukkig is ook het repertoire van Corry nog niet vergeten:





LEES OOK: Survivallen met Corry Konings, deelnemer Expeditie Robinson: 'Ik heb ze een poepie laten ruiken'

Maar de meeste mensen willen gewoon heel graag zien hoe de zangeres het er vanaf brengt. Veel succes Corrie! (En Braboneger, Toine van Peperstraten en de andere ook natuurlijk.)