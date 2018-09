Vughtse James Brown hoopt op vervolg in The Voice Senior

Zal Jimi Bellmartin opnieuw in The Voice Senior imponeren?

VUGHT - Hij maakt al een leven lang muziek, maar op bijna 70-jarige leeftijd lijkt hij als zanger helemaal door te breken. Jimi Bellmartin uit Vught imponeerde in de eerste ronde van 'The Voice Senior' niet alleen de tv-kijkers, maar ook de jury. "By far de beste auditie tot nu toe", zei Ilse de Lange na zijn vertolking van James Browns 'It's a Man's, Man's World. Vrijdagavond is de Vughtse zanger van Molukse afkomst dan ook favoriet om ook de finale van de veelbekeken RTL talentenjacht te bereiken.

Omdat de opnames al geweest zijn, moet Jimi Bellmartin (zijn echte naam is Jimi Siliwanebessy) een beetje om de hete brij draaien als het gaat over het vervolg van het programma. Hij mag niks verklappen, maar aan de vrolijke en ontspannen manier waarop hij over het programma praat, zóu je kunnen afleiden dat er wel een vervolg in zit.



Heel spannend

Bellmartin lachend, "Je moet maar kijken hoe het verder gaat. Het ziet er goed uit, maar de andere kandidaten zijn heel sterk en het is heel spannend. Het moet allemaal nog wel gebeuren én ik zing een ander lied. Welke? Dat mag ik nog niet zeggen."



Geer en Goor in plaats van Marco Borsato

Bellmartin wordt in het programma op eigen verzoek 'gecoacht' door Gerard Joling en Gordon, ondanks dat ook Marco Borsato, Ilse de Lange en Angela Groothuizen hem graag verder wilden begeleiden. Waarom dan toch Geer en Goor?



"Zoals ik al op het podium zei, vind ik het mooi hoe zij in hun programma's met ouderen omgaan. En ik heb heel veel van hen geleerd. Nou ja, heel veel is overdreven, ha, ha. Ik zing natuurlijk al heel lang, maar zij hielpen mij om op het juiste moment, op televisie, met die spanning de juiste dynamiek in te zetten."



Percy Sledge, The Trammps, Ernst Jansz

Jimi Bellmartin maakt al een leven lang muziek, speelde in tal van bands en deed backing-vocals bij internationale artiesten als Percy Sledge en The Trammps. Ook maakte hij onder andere met Ernst Jansz een nummer over zijn jeugd in het Molukse barakkenkamp in Vught. Hij hoopt dat hij met dit avontuur ook zijn eigen solo-carriere weer een nieuw leven in kan ablazen.



"Ik zou hierdoor graag twee of drie optredens per week hebben, voor een goede gage. Dat kan alleen maar als je meedoet aan dit soort programma's. Dat is mijn doel."

Soul in Carré en Paradiso

Want, met een soul-repetoire live optreden doet Bellmartin het liefst. Op 5 december staat hij op uitnodiging van Marco Borsato in zijn show in Carré en op 15 september, een dag ná de finale van The Senior Voice, is het podium van poptempel Paradiso de werkplek van Jimi Bellmartin.

Eén ding is zeker. Vanaf nu zal hij geen optreden meer kunnen doen zonder de vertolking van de wereldhit van 'The Godfather of Soul' James Brown. "Dat vind ik niet erg. Dat doe ik al heel lang en dat kun je wel merken, natuurlijk."