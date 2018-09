Piloot apache van vliegbasis Gilze Rijen zag hoogspanningskabel over het hoofd

EINDHOVEN - De botsing van een Apache gevechtshelikopter van vliegbasis Gilze Rijen tegen een hoogspanningslijn in Gelderland afgelopen november is veroorzaakt doordat de vlieger deze over het hoofd zag. Dat blijkt uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat donderdag is gepubliceerd.

De bemanning voldeed volgens de onderzoeksraad aan alle gestelde eisen en bevoegdheden en ook de vluchtvoorbereiding was op orde.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Het gaat hier om mensenwerk. Bij dit ongeval ging het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik betreur het dat hierdoor zo'n 25.000 huishoudens een paar uur zonder stroom hebben gezeten.”

De helikopter was tijdens een oefening in het donker in een geplande gevechtssituatie beland. Toen het toestel vanaf de grond werd aangevallen, voerde de vlieger in een reflex een uitwijkmanoeuvre uit. Daarbij zag hij de hoogspanningslijn over het hoofd.

De vlieger was zich een moment niet bewust waar het toestel zich bevond ten opzichte van de hoogspanningslijn, omdat zijn aandacht te veel bij de gesimuleerde gevechtssituatie lag. Het verrassingselement van de aanval heeft volgens de onderzoeksraad eraan bijgedragen dat het voorval gebeurde. Defensie onderschrijft dit op haar website.

De botsing leidde tot kortsluiting in de elektriciteitsvoorziening en zorgde voor de stroomuitval. De helikopter is in een nabij gelegen weiland geland. Niemand raakte gewond.