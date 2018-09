Man klemgereden en mishandeld door scooterrijders in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 56-jarige fietser uit Eindhoven is woensdagavond klemgereden en mishandeld op de Anthony Fokkerweg door drie mannen op een scooter. Twee getuigen schoten de mishandelde man te hulp. De man was door schoppen tegen het hoofd bewusteloos. De politie is op zoek naar getuigen.

Voorafgaand aan de mishandeling vond een confrontatie plaats op de Marathonloop. De scooterrijders gingen vlak naast de man rijden. De drie mannen haalden de fietser vervolgens in hem bedreigden hem.

Klemgereden en tegen het hoofd geschopt

Op de kruising van de Boschdijk met de Anthony Fokkerweg werd de fietser klem gereden. Hij werd geslagen en kreeg trappen. Nadat de man op de grond was gevallen en tegen het hoofd was geschopt verloor hij zijn bewustzijn.

“Door moedig ingrijpen van twee getuigen, gingen de belagers ervandoor”, meldt de politie. De man hield er volgens de politie flinke pijn aan het hoofd aan over. Hij is onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. De man heeft aangifte gedaan.

De politie stelt dat meerdere mensen de mishandeling vanuit hun auto hebben gezien. Hen wordt verzocht contact op te nemen omdat de politie dringend op zoek is naar getuigen.

Signalement

Van de daders ontbreekt ieder spoor. Het gaat om drie mannen van ongeveer 20 tot 22 jaar. Ze zaten samen op twee scooters, een witte en een blauwe. Toen ze wegvluchtten reden ze terug in de richting van de Marathonloop.