Concertliefhebber zoekt maatje: nooit meer in je eentje naar een optreden in de Effenaar

EINDHOVEN - Wil je heel graag een van je favoriete bandjes zien, maar is er niemand die met je mee wil? Geen paniek, want sinds vandaag hoef je in de Effenaar in Eindhoven niet meer alleen naar zo’n optreden. Het poppodium lanceert ‘Eindhoven Concert Buddies’ waarbij je via Facebook een oproep plaatst en zoekt naar iemand die met je mee wil.

Helemaal uniek is de Facebookgroep niet, want ook in Rotterdam is een ‘Concert Buddy’-pagina. “We zagen bij onze evenementen dat er oproepjes waren van mensen die een maatje zochten voor een concert, omdat ze liever niet alleen wilden. En omdat de Facebookgroep in Rotterdam goed liep, wilden we het hier ook proberen”, vertelt Tijs Heesterbeek van de Effenaar.

De Facebookgroep in Eindhoven is er overigens niet alleen voor het zoeken naar een concertmaatje. “Mensen zoeken soms ook een lift van Eindhoven naar Amsterdam voor een concert. Dat soort oproepjes zijn ook welkom op de pagina”, vertelt Tijs.

Concertdate-baby

De ‘datingservice’ is overigens niet alleen maar voor vriendschappelijke oproepjes. “Kijk, het zou natuurlijk leuk zijn als er over negen maanden een Eindhoven Concert Buddies-baby is”, lacht hij. “Maar voor het zover is, zijn we vooral heel erg benieuwd of deze pagina hier ook aanslaat. In Rotterdam hebben ze ruim 700 leden op de pagina. Het zou geweldig zijn dat als dat hier ook zou lukken.”

Hoewel de Effenaar de pagina heeft opgericht voor de Eindhovense concertgangers, gaan ze de pagina niet monitoren. “We screenen niemand, maar letten wel op dat er geen reclame wordt gemaakt. Het is een pagina voor en door concertgangers.” Naast de Effenaar hebben Café Wilhelmina, Dynamo, Café ’t Rozenknopje en Altstadt inmiddels hun medewerking toegezegd.