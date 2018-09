Betrapte inbreker doet bommelding bij Samsung in Tilburg, gebouw tijdelijk ontruimd

TILBURG - Het gebouw van Samsung in Tilburg is donderdagmiddag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een bommelding. Volgens een getuige werd die melding om half drie gedaan. Uit voorzorg moest iedereen het pand aan de Theseusstraat verlaten.

Een monteur die aan het werk was op industrieterrein Vossenberg, waar Samsung is gevestigd, zag iedereen buiten staan. "Ik vroeg wat er aan de hand was en toen hoorde ik van de bommelding. Het zou om een oud-medewerker gaan, die zei dat hij een bom had achtergelaten bij Samsung."



Geen medewerker

Volgens een woordvoerder van Samsung heeft de persoon die de bommelding deed niet bij het bedrijf gewerkt. Degene is volgens hem 'misschien een keer in het gebouw geweest in het verleden, maar zeker geen vaste medewerker'.





Medewerkers mochten ruim twee uur na de bommelding weer naar binnen. De situatie lijkt weer helemaal veilig.