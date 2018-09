Brabantse 'Schwarzenegger' strijdt met besten van de wereld om titel Mr. Olympia

BEST - Zes dagen per week trainen en zestien weken lang streng op je eten letten, de Oosterhoutse bodybuilder Wesley Vissers deed het. Hij wil het mooiste lichaam hebben bij de prestigieuze Mr. Olympia, een bodybuildwedstrijd met internationale prestige in Las Vegas.

"De jury wil op het podium graag iemand zien met het lichaam van Arnold Schwarzenegger", zegt Vissers. "En dat heb ik wel en ik schat mijn kansen dus hoog in." Schwarzenegger werd in de jaren '70 internationaal bekend dankzij deze wedstrijd. Prestigieus is het toernooi dus zeker. En Vissers is zeker van zijn zaak: "Ik ga niet naar een wedstrijd toe als ik er niet zeker van ben dat ik er zou kunnen winnen. Ik verwacht dus wel heel hoog te eindigen."

"Een ultieme droom komt uit", glundert Vissers als hij over de wedstrijd praat. Ook zijn vader was bodybuilder, al was hij het niet professioneel. "Ik heb het brede lichaam van mijn vader altijd mooi gevonden", vertelt hij. "Mijn vader deed het puur voor zichzelf, naar wedstrijden ging hij niet." Als Vissers goed scoort in de Verenigde Staten hoopt hij dat ook anderen in Nederland deze sport gaan waarderen.

Zoete overwinning

"Aangezien het geen Olympische sport is, zijn dit de Olympische Spelen van het bodybuilden", legt Vissers uit. hij meet zich er met de twintig beste van de wereld. Om zich voor te bereiden op het toernooi is hij zestien weken aan het trainen in de sportschool van zijn vriendin, in Best.

Behalve trainen is ook zijn voeding van levensbelang. Daarmee is hij al maandenlang aan de slag. Dag in dag uit let hij precies op wat hij eet en vooral wat ook niet. "Ik eet vijf tot zes maaltijden per dag. Elke dag opnieuw volgens een vast en consistent stramien." Het dieet waaraan hij zich strikt houdt bestaat voor een groot deel uit eiwitten. Maar als hij langs een bakker loopt en een tompouce of een Bossche bol ziet liggen lukt het hem om eraf te blijven, dankzij het zicht op de overwinning. "Die overwinning smaakt het allerzoetst van alles, daar kan geen gebakje tegenop."

Concurrentie

In Nederland heeft Visser weinig concurrentie, zeker in de categorie waarin hij volgende week uitkomt. "Daarom is het wel spannend wie ik in Amerika ga tegenkomen. Ik heb van de meeste alleen filmpjes gezien. Ter voorbereiding ben ik ook naar een wedstrijd in Londen geweest." De getrainde Brabander is in elk geval zelfverzekerd: "Aangezien ik de anderen niet goed ken ga ik uit van mijn eigen kracht en daarmee moet ik het gaan redden."

Volgende week vrijdag gaat hij een gooi doen naar de overwinning bij Mr. Olympia. Aanstaande zaterdag stapt hij op het vliegtuig. "Ik heb dan even een paar dagen om goed te acclimatiseren. Ik moet geen last hebben van een jetlag, mijn eetritme moet goed op peil zijn en het is warmer in Vegas. Ook dat is van invloed."