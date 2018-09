Uit brief van de Korte spreekt hoop: 'Laat het zo zijn dat we het misbruik hebben opgelost'

DEN BOSCH - 'Trouw blijven in moeilijke tijden'. Zo luidt de kop van de brief waarin bisschop Gerard de Korte de mensen in het bisdom Den Bosch vraagt om de kerk niet te laten vallen. Heeft zo'n brief zin? Gaat het helpen?

De bisschop doet de oproep omdat de katholieke kerk door het laatste misbruikschandaal, in Pennsylvania, wéér negatief in het nieuws is. We vroegen priester en historicus Antoine Bodar uit Den Bosch en cultuurtheoloog Frank Bosman uit Vlijmen wat ze vinden van de brief.

Antoine Bodar: troost en geruststelling

"Heel goed dat hij dit heeft gedaan. De katholieke kerk ligt onder vuur, de aanvallen zijn niet gering, mensen voelen zich onzeker en gaan twijfelen. Met deze brief wil hij de mensen zowel geruststellen als troosten. Geruststellen door te schrijven over de verbeteringen en maatregelen in Nederland. En troosten omdat de kerk wéér negatief in het nieuws is door wat er in Amerika is ontdekt."

Ook denkt Bodar dat gelovigen zich een beetje in de hoek gedreven voelen. "Je moet je als lid van de rooms-katholieke kerk steeds meer en vaker verantwoorden. En vragen beantwoorden zoals: 'wil je dáár nog bij horen? Ben je nog bij die club? Ben je nog steeds katholiek? Schaam je je niet?' Ook om deze reden hebben mensen woorden van troost en geruststelling nodig. Dus ja, ik vind de brief een prima idee. Ik denk dat het mensen zeker zal helpen."

Is hij het eens met de constatering van de bisschop dat de kerk in Nederland een veiligere plek is dan in het verleden? "Ook daar ben ik het mee eens. De grote schandalen zijn opgelost, er zijn maatregelen genomen. Waarmee ik overigens niet zeg dat het hier nooit meer zal gebeuren. We kunnen nu eenmaal niet in een glazen bol kijken."

Frank Bosman: laat het alsjeblieft zo zijn

De aan de Tilburg University verbonden theoloog Frank Bosman zit op de lijn van Bodar: "Zeer verstandig wat de bisschop heeft gedaan, een uitstekende actie. Door wat er in Amerika is gebeurd en het gedoe met de paus merk je dat gelovigen in Nederland in verwarring zijn. Want wat of wie moet je nog geloven, wat moet je denken? Feitelijk willen al deze mensen één ding: geef de richting aan, geef ons een 'herderlijk' schrijven. En dat is precies wat de bisschop met deze brief heeft beoogd en gedaan."

Het valt Bosman op dat De Korte als enige bisschop dit initiatief heeft genomen. "Dat zouden er meer moeten doen. Veel meer kún je als bisschop trouwens ook niet doen. Je als herder over je schaapjes ontfermen en ze onder je hoede nemen. En daarbij vooral benadrukken dat we met z'n allen dat vertrouwen moeten zien te herstellen."

En heeft Nederland het verleden achter zich gelaten? Is het heden beter dan het verleden? "Ik hoop het, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Die hoop, dat het achter ons ligt, spreekt ook uit de brief, vind ik: God, laat het alsjeblief zo zijn dat we het in Nederland hebben opgelost."