Busje met honderd jerrycans xtc-afval gevonden in Oosterhout

OOSTERHOUT - De politie heeft donderdag in een bestelbus in Oosterhout zo'n honderd jerrycans met drugsafval gevonden. Er is niemand aangehouden. Wel is de bestelbus in beslag genomen.

Het voertuig was in opdracht van de politie ergens anders in de omgeving opgetakeld en naar een bergingsbedrijf aan de Koopvaardijweg gebracht. Tijdens onderzoek werd een vreemde geur geroken. Daarop werd de brandweer ingeschakeld. Die heeft metingen gedaan.

Xtc-lab

Agenten vonden in het busje jerrycans met zeer waarschijnlijk afval uit een xtc-laboratorium. Een speciaal team van de politie is ter plaatse om het afval te onderzoeken en af te voeren.

Donderdagochtend werd in Waalwijk ook een busje met drugsafval gevonden. In dat voertuig werd meer dan 1100 kilo aan grondstoffen voor de productie van amfetamine aangetroffen.

