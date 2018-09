Huis van oude vrouw met 'verzameldrift' is zo ernstig vervuild dat gemeente ingrijpt

GOIRLE - Een huis aan de Wermenbossestraat in Goirle is zo ernstig vervuild, dat een gespecialiseerd bedrijf de woning leegmaakt en schoonmaakt. Er zou al een tijdje niemand meer wonen.

In het huis woonde lange tijd een vrouw van hoge leeftijd. Volgens omwonenden had de bewoonster ‘verzameldrift’. Dat heeft binnen geresulteerd in een enorme zooi.

Klachten

De vrouw woont volgens buurtbewoners ondertussen elders. Haar familie zou echter niet al te veel haast maken met het opruimen van de rommel. De woning ziet er vervallen uit en in de tuin staat het onkruid op bepaalde plekken hoog.

De gemeente grijpt in na klachten uit de buurt. Op kosten van de eigenaar wordt het huis helemaal schoongemaakt. Er zijn hekken om de woning geplaatst.