Spaanse handen aan het bed lossen personeelstekort op in zorgcentrum Tilburg

TILBURG - Woonzorgcentrum Het Laar in Tilburg had donderdag een primeur: zeven Spaanse verplegers tekenden daar een contract en helpen zo het nijpende personeelstekort op te lossen.

Het kost woonzorgcentra in Brabant steeds meer moeite om goed personeel te vinden. De instelling Het Laar in Tilburg probeerde daarom op andere manieren werknemers te werven.

In Spanje is te weinig werk en zitten verplegers thuis op de bank. In Nederland zijn er juist wel banen, maar geen mensen te vinden. Logisch dus, dat donderdag zeven gediplomeerde Spaanse verpleegkundigen welkom geheten.

Personeelstekort

"Dit is één onderdeel van alle oplossingen om het personeelstekort te verhelpen," vertelt directeur Ingrid van Huijkelom. "Het is erg moeilijk aan personeel te komen. Ook niet via zij-instromers en herintreders."





Wennen

Voor de Nederlandse verpleegkundigen van Het Laar is het wel even wennen, die nieuwe collega's. Isabelle Reijnders heeft pas geleden gehoord dat er buitenlanders ingezet gaan worden. "Ik ben erg benieuwd hoe zij het hier gaan vinden. Een heel andere cultuur en ook nog de taal die je moet leren."

Er wordt goed voor de nieuwe werknemers gezorgd. Twee van de zeven Spanjaarden gaan in Het Laar werken én wonen. Ook krijgen ze taalles en leren ze bijvoorbeeld te werken met ons elektronisch zorgdossier.

De verpleegkundigen hebben eerst de tijd nodig om ingewerkt te worden en te wennen aan de cultuur. Maar ook voor de bewoners zal het de komende tijd even wennen zijn. "Maar als de mensen goed zijn en ze kunnen hier niemand vinden, dan vind ik het prima."

Het is overigens niet voor het eerst dat er Spanjaarden in Nederland in de zorg aan de slag gaan. Vijf jaar geleden gebeurde dat ook al in een zorginstelling in Eindhoven.