Pleegmoeder voorspelde ontvoering baby Hannah al: 'Daar stond ik met een lege Maxi-Cosi'

EERSEL - “We hebben het allemaal aan zien komen.” Eén van de zes moeders die zich over baby Hannah hebben ontfermd, is teleurgesteld in de zorginstanties. Ze heeft voorspeld dat het kind, dat nu ruim een jaar oud is, in handen zou vallen van haar biologische ouders. Dat stel staat vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch, omdat ze ervan worden beschuldigd dat ze het kind eind februari hebben ontvoerd.

De vrouw, die toen zorgde voor Hannah, weet het zich nog goed te herinneren. Hoe het kind letterlijk en figuurlijk op de parkeerplaats van de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel uit haar handen werd gerukt. Hannah lag in een Maxi-Cosi. Haar pleegmoeder, die anoniem wil blijven, voelde het aankomen.



'Losgerukt uit Maxi-Cosi'

“Ik liep op het parkeerterrein en ik zag dat er een man op me afkwam. Hij bleef om me heen lopen en kwam op een bepaald moment wel erg dichtbij. Dat moet haar vader zijn, dacht ik. Vervolgens zei hij dat het kind van hem was en probeerde haar los te rukken. Dat gaat je niet lukken, zei ik nog, maar om de een of andere reden is het hem gelukt. Ondertussen kwam zijn vrouw, Hannahs moeder, er ook aan en zijn ze in een auto gestapt.”

“Ze gaven direct gas en ik vroeg me meteen af waar ze naar toe zouden gaan. Naar een ver land, dacht ik, Roemenië of zo. Ik heb nog wel het nummerbord onthouden, maar het had zomaar kunnen zijn dat ze onderweg nog van auto zouden wisselen”, aldus de vrouw, die ondertussen met lege handen stond. “Daar stond ik dan. Met een lege Maxi-Cosi. Niet te beschrijven. Echt niet te beschrijven. Had ik haar steviger vast moeten houden? Ik voelde me schuldig, want instellingen en ouders hadden Hannah aan mij toevertrouwd.”



Zorginstanties gewaarschuwd

Maar eigenlijk was er voor haar helemaal geen reden zichzelf iets te verwijten. Ze heeft de zorginstanties gewaarschuwd voor wat er op die februari-ochtend gebeurde. “Ik heb hen echt gemaild dat Hannahs ouders ineens voor mijn neus zouden staan terwijl ik boodschappen aan het doen was.”

Dat kon, omdat haar biologische ouders al snel wisten bij wie Hannah was ondergebracht. Voor haar echte moeder en de pleegouders werden namelijk in Eindhoven zogeheten bezoekmomenten gehouden. Hannahs pleegmoeder denkt dat Hannahs biologische ouders het kenteken van haar auto hebben genoteerd en hen hebben gevolgd. Hannahs pleegmoeder: “We kwamen tegelijk aan bij een gebouw waar we elkaar troffen. Ik dacht dit is een grap hoe dit allemaal werd georganiseerd. Ik was het er niet mee eens, maar had geen keuze.”

'Het gaat niet goed met Hannah'

Ze heeft Hannah inmiddels af moeten staan: het kind is bij een zesde gezin terecht gekomen. “Ik krijg weleens informatie van haar familie en het gaat niet goed met haar. Verder weet ik dat haar moeder geen contact met haar mag hebben. Hannah heeft last van hechtingsproblematiek.“

De betrokken zorginstanties hebben een onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de zaak Hannah. Naar aanleiding van de uitkomsten is een aantal ‘verbeteracties’ doorgevoerd.