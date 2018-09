Op wijngaard Dassemus in Chaam mag de druivenoogst vandaag al beginnen

CHAAM - De wijnbouw in Brabant is booming. Wijngaarden schieten als paddenstoelen uit de grond. Zeker nu de Nederlandse zomers steeds langer en warmer worden en dus ideaal zijn voor het maken van wijn in onze provincie.

Ron Langeveld en Monique van der Goes van wijngaard Dassemus in Chaam staan te popelen om hun druiven te gaan plukken. Zoals het zich nu laat aanzien, wordt het een van de betere wijnjaren. "We zijn in 2005 begonnen met één hectare en inmiddels is dat uitgegroeid tot vier hectare, en van vier druivenrassen naar veertien soorten nu. Het maken van wijn is een langdurig proces. Voordat je wijn op de gewenste smaak is, ben je al vijf jaar verder", vertelt Langeveld, eigenaar van de enige biologische wijngaard in Brabant.









Langeveld: "Op een kwart van onze oppervlakte verbouwen we de Solaris-druif. Deze druivensoort is speciaal ontwikkeld voor biologische wijnen en doet het supergoed in het Nederlandse klimaat. En het levert ook nog eens een mooie aromatische wijn op. Het Nederlandse klimaat wordt steeds beter om druiven te kweken. Er staat dus niets in de weg om goede Nederlandse wijn te produceren."