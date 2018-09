Grote brand in potgrondfabriek in Katwijk

KATWIJK - Bij Lentse Potgrond in Katwijk is donderdagavond tegen halfacht een grote brand uitgebroken. De politie spreekt van explosiegevaar. Het bedrijf in het kerkdorp van Cuijk levert diverse soorten potgronden. Er zijn zeker acht brandweerwagens ter plekke. Het vuur zou ergens in het dak zijn begonnen.

Het bedrijf is gelegen op industrieterrein Haven Cuijk. Er waren al snel dikke rookwolken boven het getroffen pand te zien. De weg waaraan de potgrondfabrikant is gevestigd, is voorlopig afgesloten.