Onderzoek naar sponsoring clubs met crimineel geld, Den Bosch trekt de kar

DEN BOSCH - Worden er sportclubs in Noord-Brabant en Zeeland gefinancierd met crimineel geld? Dit wordt onderzocht in een pilot en Den Bosch is één van de gemeenten die dit project gaan leiden. De uitkomsten moeten een effectieve, regionale aanpak van fout sponsorgeld opleveren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Bosch antwoorden dit op raadsvragen van de SP. Volgens het college kan crimineel geld een rol spelen in de sponsoring van sportclubs en bij liefdadigheidsinstellingen. B en W weten niet of weldoeners daadwerkelijk in het Bossche actief zijn. Er zijn vooralsnog geen signalen die hierop wijzen, maar met de pilot wil het college wel duidelijk maken dat dergelijke praktijken serieus worden genomen.



Onderzoek Toine Spapens

Aanleiding voor de raadsvragen was het onderzoek van onder anderen Toine Spapens van de Tilburg University. Hij dook met Bureau Bruinsma sinds 2016 in het verschijnsel van de 'knuffelcrimineel', die goede dingen doet voor de samenleving. Ze deden navraag bij een willekeurige groep Nederlandse gemeenten en ze merkten dat minstens één op de drie gemeenten voorbeelden van dubieuze weldoeners kent in eigen dorp en stad.



B en W van Den Bosch vinden het belangrijk dat er een pilot komt. Een bredere aanpak is volgens hen nodig, omdat ondermijnende activiteiten vaak vertakt zijn en zich niet storen aan gemeentegrenzen.

LEES OOK: Onderzoek dubieuze weldoeners: hoe 'knuffelcriminelen' met zwart geld de bovenwereld sponsoren