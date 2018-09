Noortje krijgt gelijk: omstreden plan om gehandicapten minder te betalen van de baan

DEN HAAG - Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het plan te complex is om uit te voeren. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover door de NOS.

De maatregel stond in het regeerakkoord. Het idee erachter was dat werkgevers meer arbeidsgehandicapten in dienst zouden kunnen nemen. De maatregel zou bovendien een besparing van 500 miljoen euro opleveren.

Het plan maakte veel kritiek los. Arbeidsgehandicapten voelden zich gediscrimineerd. Noortje van Lith uit Roosendaal schreef premier Mark Rutte een persoonlijke brief met de boodschap dat ze gelijke rechten wil voor mensen met een arbeidsbeperking. Na die brief werd Noortje overspoeld met reacties.

Felicitaties

De Roosendaalse reageert donderdagavond verheugd op het nieuws. "Ik ben heel erg blij. Ben ook door heel veel mensen gefeliciteerd, andere door Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks)." Noortje voegt daar nog wel aan toe 'een oogje in het zeil te houden', zodat er in de toekomst ook gelijke rechten voor mensen met een arbeidsbeperking blijven.

De regeringspartijen D66 en ChristenUnie hadden grote moeite met het plan. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt snel met een nieuw plan dat het eenvoudiger moet maken om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

'Goed nieuws'

"Fatsoen heeft gewonnen. Heel goed nieuws", zegt CNV-voorzitter Maurice van Limmen in een reactie. Ook mensen met een arbeidsbeperking moeten als volwaardig werknemer aan de slag kunnen, aldus de vakbondsman.