'Zeer grote brand' in tuinbouwkassen in Dintelooord

De brandweer in de weer in Dinteloord (foto: GinoPress).

STEENBERGEN - In een tuinbouwkassencomplex in Dinteloord is donderdagavond een zeer grote brand uitgebroken, zo meldt de gemeente Steenbergen. Het vuur is ontstaan in een 20 kv transformatiehuis, aan de Willemspolderweg.

De brandweer kreeg de melding om kwart voor tien binnen en was snel met vijf tankautospuiten paraat. De brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. De oorzaak van de brand is niet bekend.