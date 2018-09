Justitie wil dat rechter ook motorclub No Surrender verbiedt

Klaas Otto (rechts) was de oprichter van No Surrender.

BERGEN OP ZOOM - Na het verbod op motorclub Satudarah, wil het Openbaar Ministerie dat de rechter ook motorclub No Surrender gaat verbieden. Het OM heeft dat donderdag aan de rechtbank in Noord-Nederland gevraagd. No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto uit Bergen op Zoom.

Het OM vindt No Surrender een zogenoemde outlaw motorcycle gang. "De club is een bedreiging van de openbare orde", zegt het Openbaar Ministerie. Ook hebben ze een gewelddadig imago en gebruiken ze dat voor intimidatie en afpersing.

'Club structureel betrokken bij criminele activiteiten'

Justitie heeft bewijs dat bestuursleden van No Surrender structureel betrokken zijn bij onder meer drugshandel, mishandelingen, intimidaties en afpersingen. "De organisatie, structuur, uitstraling en hiërarchie van de club worden gebruikt om de criminele feiten te faciliteren en te vergemakkelijken", schrijft het OM.

Voormalig kopman van No Surrender Klaas Otto hoorde vorige week nog tien jaar celstraf tegen zich eisen voor precies dit soort delicten.

LEES OOK: Klaas Otto hoort tien jaar tegen zich eisen voor afpersing, witwassen en mishandeling

Otto stapte begin 2016 uit de club. Hij was de negativiteit rond zijn motorclub helemaal zat.

LEES OOK: Klaas Otto over zijn vertrek bij zijn motorclub: 'In mijn hart blijf ik altijd van No Surrender'

Dik dossier

Het OM heeft de zaak nu aan de rechtbank in Assen voorgelegd omdat in Emmen nog een van de weinige officiële afdelingen van No Surrender zit. De rechters mogen zich nu verdiepen in een dik dossier. Justitie heeft honderden pagina's vol kunnen schrijven met de criminele activiteiten van de club, haar bestuursleden en leden.

Een greep uit het dossier: No Surrender ontstond vijf jaar geleden toen Klaas Otto Satudarah de rug toekeerde. "Om in één keer het imago goed neer te zetten, zocht hij onder andere drie Amsterdammers, onder wie Willem Holleeder, aan als prominente clubleden. Destijds was al bekend dat de bedoeling van de club niet bepaald gericht was op toeren met een motor", aldus het OM.

'Alle kopstukken vervolgd of in de cel'

"Er is een afgeluisterd gesprek bekend waarin de Amsterdammers elkaar vragen of ze eigenlijk wel kunnen motorrijden. Een van hen zegt daarop: "Ik kan niet eens op een scooter". Samen met de Brabander verlieten vele tientallen medeleden Satudarah.

Volgens justitie zitten alle kopstukken van No Surrender uit de beginjaren vast of worden vervolgd. In de loop der jaren worden (ex-)leden en de club zelf in verband gebracht met drugs- en wapenhandel, maar ook met liquidaties, schietpartijen, ripdeals, en mishandelingen. Zo wordt een lid door de eigen brothers mishandeld tijdens een begrafenis.

'No Surrender probeert buitenwereld te misleiden'

In het onderzoek dat volgt wordt bij een van de verdachten – een van de leiders van de club – bijna dertig kilo cocaïne en speed gevonden die hij samen met een vuurwapen bij zijn ex (en kind) had verstopt. Dit is volgens het OM een illustratief voorbeeld van hoe No Surrender de buitenwereld probeert te misleiden om zijn ware clubactiviteiten te verhullen.

Eerder lukt het justitie al om de rechter een vergelijkbare motorclub als Satudarah te verbieden.

LEES OOK: Motorclub Satudarah per direct verboden, ook alle Brabantse chapters

Er lopen ook nog verschillende zaken om de motorclubs Bandidos en Hells Angels te verbieden.