Een verkeersbord gemaakt van GFT-afval, ze staan in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Verkeersborden gemaakt van resten van landbouw-, berm- en GFT-afval. Vijf van deze bijzondere bio-based borden komen vanaf vrijdag in Bergen op Zoom te staan.

“Voor de verkeersborden hebben we gebruik gemaakt van rietvezels, kalk en biohars”, vertelt wethouder Andrew Harijgens in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Tegenwoordig kan er zoveel hergebruikt worden, dus daar maken we gebruik van.”

Het ontwikkelproces staat nog in de kinderschoenen en de ontwikkeling is nog volop bezig. Harijgens wil daar graag aan meewerken. “Het straatmeubilair, waaronder de bankjes, zijn ook al natuurlijk materiaal gemaakt.”

Vrijdag onthult Harijgens een van de vijf borden: een 50-kilometerbord.