'Verbod op No Surrender is geen wondermiddel'

EINDHOVEN - "Het verbieden van motorclub No Surrender is geen wondermiddel." Dat zegt misdaadjournalist John van den Heuvel uit Eindhoven in een reactie op de vraag van het Openbaar Ministerie aan de rechter om de club te verbieden. "Maar je kan het als overheid ook niet tolereren dat deze clubs zich schuldig blijven maken aan criminele activiteiten."

Volgens de misdaadjournalist staat vast dat er actie ondernomen moet worden tegen de motorclubs. "Ze veroorzaken angst in de samenleving." Maar een verbod van de rechter is volgens hem niet zaligmakend.

'Lastig aan te pakken'

"Je ziet dat deze clubs door een verbod gaan versplinteren. Er ontstaan kleinere clubs die veel lastiger aan te pakken zijn." Beschrijft Van den Heuvel de spagaat waarin justitie zich begeeft.

Nu het verbod is aangevraagd gaat er nog heel wat tijd overheen voor de club opgeheven gaat worden. ""Ze zullen zich nu moeten gaan verweren voor de rechtbank en kunnen later ook nog beroep aantekenen. Voor er een definitief verbod ligt gaan zijn we weer een paar verder", verwacht de misdaadjournalist.

Van den Heuvel is zelf ook bedreigd door No Surrender. De club was het eind vorig jaar niet eens met artikelen die de journalist publiceerde en zette een prijs op zijn hoofd. "Dat geeft wel aan hoe de club in de wedstrijd zit. Als je wat kritische kanttekeningen plaatst dan hebben ze lange tenen en gaan ze burgemeesters en journalisten bedreigen."

