Virgil van Dijk nu écht de aanvoerder van Oranje: 'Wesley Sneijder verdiende de band'

AMSTERDAM - Virgil van Dijk moest donderdagavond zijn aanvoerdersband nog één keer afstaan aan Wesley Sneijder. Het duel van Oranje tegen Peru stond in het teken van het afscheid van de 134-voudig international. Na afloop mocht Van Dijk, als aanvoerder van het Nederlands elftal, Sneijder een aandenken overhandigen.

Was te verwachten

Op de vraag of Van Dijk 'zijn' aanvoerdersband vrijwillig heeft afgestaan aan Wesley Sneijder is de verdediger van Liverpool duidelijk. "Ja, natuurlijk. Het was te verwachten, maar Sneijder verdiende het ook", zegt de Bredanaar in gesprek met FOX Sports. Na afloop van de wedstrijd kreeg Sneijder een huldiging, Van Dijk vond dat het mooiste van de avond. "Het is een eer om met hem samen te spelen. Hij is een uitstekende voetballer, maar ook een uitstekend persoon om in je elftal te hebben. Zo iemand ga je zeker missen."

Voor Van Dijk is het nu de taak om de rol van Sneijder al dan niet deels over te nemen. "Nu moeten anderen jongens opstaan", zegt Van Dijk. "Er zal geen tweede Wesley zijn, maar wat ik al zei: er zullen anderen jongens op moeten staan. Maar daar ben ik niet bang voor."

Nations League

Komende zondag komt Oranje alweer in actie. Dan staat het eerste Nations League-duel op het programma. Het Nederlands elftal neemt het dan op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. "De eerste helft tegen Peru was heel slordig, maar er was geen reden voor paniek", zegt Van Dijk. "Maar we hebben niet veel weggegeven en de tweede helft ging het natuurlijk veel beter", doelt de verdediger op het feit dat Oranje na rust een 0-1 achterstond wist om te buigen in een 2-1 overwinning.

Zondag staat Van Dijk tegenover aanvallers als Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Olivier Giroud. "We weten dat Frankrijk het niet erg vindt om in te zakken, ondanks dat ze geweldige spelers hebben voorin. Voor ons is het dan zaak om de bal vast te houden en vooral niet slordig te zijn."