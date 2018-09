Rechtszaak rapper Boef uitgesteld en verplaatst naar Breda vanwege enorme belangstelling pers

BREDA - De rechtszaak tegen Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, is uitgesteld. De rapper zou 11 september voor de kantonrechter in Tilburg moeten komen, omdat hij drie snelheidsovertredingen beging. Vanwege de overweldigende belangstelling van de pers wordt de zaak op een later moment in de rechtbank in Breda behandeld.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank biedt het het nieuwe gerechtsgebouw aan de Stationslaan meer ruimte om de media te ontvangen. Op dit moment wordt met alle betrokkenen een nieuwe datum geprikt.

300 kilomter per uur

Rapper Boef moet zich onder meer verantwoorden voor een snelheidsovertreding in juni 2016. Hij reed toen met een snelheid van driehonderd kilometer per uur door Tilburg en Berkel-Enschot en filmde dit.

De Audi RS6 die de voormalig inwoner van Tilburg toen bestuurde, was overigens van een stadgenoot met wie hij tot dan bevriend was. Het tweetal heeft sindsdien ruzie. Het filmpje over de race werd massaal bekeken op YouTube en Dumpert. Daarna heeft de rapper volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Breda nog twee keer te hard gereden.

Twee eerdere veroordelingen

Boef kwam al vaker voor de rechter. In januari vorig jaar werd hij veroordeeld tot een taakstraf voor belediging van de politie en een paar maanden later kreeg hij een taakstraf voor het vernielen van een politieauto.