Wereldrecordpoging rollatorpolonaise in Eindhovens wooncentrum: 'Het was een grote bende'

EINDHOVEN - In het Jurriaan Pels Wooncentrum in Eindhoven werd donderdagavond een wereldrecordpoging rollatorpolonaise georganiseerd. Tientallen bewoners van het wooncomplex trokken met hun rollator de dansvloer op. "Het doet ons wel plezier. Hier doe je het voor."

"We hebben een massa rollators over de vloer gehad. We dachten dat netjes in een lange rij te kunnen zetten maar daar kwam niets van terecht", vertelt de 90-jarige bewoner meneer Immel. "Het was een grote bende, maar wel een leuke bende. Iedereen genoot ervan en dat is de hoofdzaak."

Om de week wordt er op donderdag een activiteit georganiseerd in het Eindhovense wooncentrum en als ludieke actie was dat deze week een wereldrecordpoging rollatorpolonaise.

'Het was een chaos'

Natuurlijk was het een recordpoging met een knipoog. Want de wereldrecordpoging werd niet officieel gemeten of vastgelegd, maar dat maakt niet uit; voor de bewoners is de avond geslaagd. "De poging was om met zoveel mogelijk rollators het huis door te banjeren. En dat is gelukt he", zegt de 90-jarige Immel met een lach van oor tot oor.

"Voorop liep een dame van 99 jaar en zij werd voortgeduwd door de oudste mannelijk bewoner van 93 jaar. Het lied polonaise werd wel gespeeld maar het woord polonaise klopte niet echt. Het was een chaos, maar wel een leuke chaos."