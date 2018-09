Politiebonden kondigen 'heftigste actie ooit' aan: agenten werken volgend weekeinde alleen bij spoed

EINDHOVEN - De politiebonden roepen collega's op om volgend weekeinde, van 14 september tot 16 september, alleen werk met spoed op te pakken en ander werk te laten liggen. Volgens een woordvoerder is het de 'heftigste CAO-actie ooit'.

De actie #geenspoedgeenpolitie start vrijdag 14 september om zes uur 's avonds en duurt tot zondagnacht. "We moeten deze stap nemen", zegt een woordvoerder namens de bonden. "De situatie is onhoudbaar geworden."

LEES OOK: Politie voert actie in binnenstad tijdens PSV - BATE Borisov

Nul ondersteuning

Alles zonder spoed komt stil te liggen. Dat betekent niet alleen dat de politiebureaus dicht gaan, maar ook dat er geen politieondersteuning zal zijn bij de wedstrijden Willem II - Excelsior op zaterdag en NAC - Fortuna Sittard op zondag. Ook in het uitgaansleven en bij andere evenementen zal er geen politie aanwezig zijn. 112 blijft wel bereikbaar voor spoed, zoals levensbedreigende situaties, berovingen en geweld. De politiebonden benadrukken dan ook dat de samenleving niet in gevaar mag komen met deze actie.

Ultieme stap

Het platleggen van de politieorganisatie is de ultieme stap in een lang traject naar een betere CAO. De acties begonnen publieksvriendelijk, met het niet-uitdelen van boetes en werden daarna hinderlijker; zo was er geen politie bij Decibel Outdoor Festival. Deze actie is volgens de woordvoerder de overtreffende trap. "We betreuren het, maar het kabinet en het ministerie hebben het hierop aan laten komen. Het zal voor iedereen even doorbijten zijn, maar het kan niet anders.”