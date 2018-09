Racen op een grasmaaier, appels plukken en 3 andere tips voor dit weekend!

EINDHOVEN - Brabant bruist! Er is zoveel te doen, dus Omroep Brabant helpt je een handje. Deze vijf evenementen mag je dit weekend niet missen. We hebben deze week meerdere tips gehad en daar zijn we blij mee. Keep ‘em coming!

Tip 1 Appelplukdag in Fijnaart (zaterdag)

‘Appeltjes zijn gezond en een beetje beweging is dat ook’, moet Claudia Roks gedacht hebben. Op de Appelplukdag in Fijnaart combineren ze zaterdag namelijk deze twee dingen; je mag daar de appels zelf plukken. Je eigen fruit bij elkaar plukken, is niet het enige dat er zaterdag te doen is. De StreekwinkelExpress rijdt door de boomgaard, er is een springkussen en een speurtocht en er is een roofvogelshow.

De dag begint om 10.00 uur bij Roks Streekwinkel aan de Blaaksedijk 14a in Fijnaart. Om een beetje extra beweging te krijgen, kom je op de fiets. Kom je met de auto dan kan je die vlakbij parkeren. De entree is gratis.





Tip 2 Corso Valkenswaard (zondag)

De zondag na ‘Zundert’ is het de beurt aan corsowagenbouwers in Valkenswaard om hun creaties te laten zien. Het Corso Valkenswaard bestaat 65 jaar en om dat te vieren worden oud-winnaars geëerd. De bouwers van nu hebben een winnaar uit de periode 1953 tot 1993 gekozen als inspiratie. Je kan online een kaartje kopen maar ook op de dag zelf kan je een entreebewijs halen. Voor 9 euro kan je de optocht zien. Voor 8 euro extra heb je een plek op de tribune.





Het begint om 14.00 uur met Jeugdparade en daarna trekken er 13 wagens langs. Fanfares en showbands zorgen voor extra sfeer. Mocht je het Corso Valkenswaard nog eens rustig terug willen kijken, dat kan. Omroep Brabant zendt de hoogtepunten van het Corso zondag vanaf 17.46 uur.

Tip 3 Sfeerpop in Oud Gastel (vrijdag en zaterdag)

Even helemaal uit je dak gaan? Dat kan vrijdag en zaterdag in Oud Gastel. Op beide dagen staat er act na act op het podium en allemaal kunnen ze een flink feestje bouwen. Denk aan Paul Elstak en Lampegastuh, maar ook Royal Beat en The Originals zijn er.

Het festivalterrein ligt in een weiland aan de Veerkensweg, in de buurt van Gastel Sfeer. Vrijdag gaat het festivalterrein om 17.00 uur open. Op zaterdag kan je er al vanaf 13.00 uur op. Parkeren doe je in de buurt. Voor een kaartje voor een dag ben je 18,50 euro kwijt Kom je beide dagen dan betaal je 36 euro.





Tip 4 Michael Jackson Birthday Party in Best (zaterdag)

Michael Jackson zou 29 augustus 60 zijn geworden. The King of Pop mag dan overleden zijn, zijn fans staan natuurlijk bij zijn 60ste geboortedag stil, liet Yvonne Kemper-Wolfs weten. Zaterdag is er een verjaardagsfeestje voor MJ. Er wordt verzameld bij het standbeeld van Michael Jackson bij de Mc Donald’s (Eindhovenseweg Zuid 59) in Best. Om 12.00 uur is daar eerst een Moonwalkworkshop.

Daarna (om 13.30 uur) vertrekt iedereen in een dansende stoet naar een feestzaal in Best. Ben je slecht ter been dan rijdt er een gratis taxi tussen de twee locaties. In feestzaal Quatre Bras aan de Nieuwstraat 79 in Best wordt het leven en vooral de muziek van Michael Jackson gevierd. Dat doet een popkoor, en nationale én internationale tribute-acts. Kaartjes kosten 13,75 euro, voor kinderen t/m 12 jaar is het gratis.





Tip 5 NK Gazonmaaierrace in Westerbeek (zondag)

Meike Dirks liet weten dat het in Westerbeek zondag wat drukker dan anders is. Vanuit heel Nederland komen er mensen naar het dorpje met zo’n 600 inwoners. Dat doen ze speciaal voor een Nederlands Kampioenschap, namelijk het NK Gazonmaaierrace. Maar er is meer te doen. Zo is er een achteruitrijrace en zijn er voor de kinderen springkussens. De kleintjes kunnen ook oefenen op een eigen gazonmaaierparkoers.

Het is allemaal te doen op het evenemententerrein aan de Stevensstraat in Westerbeek. Om 10.00 uur gaat de kassa open en dan kan je je meteen inschrijven om mee te doen. Een goed uurtje later is er een training en om 12.00 uur is de race. Ook als je niet meedoet, is dat natuurlijk leuk om mee te maken. En is de achteruitrijrace meer iets voor jou, die begint ook om 12.00 uur. Hier kan je je inschrijven

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!