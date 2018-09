Volg hier live de duels van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - Tijdens de vierde speelronde in de Keuken Kampioen Divisie komen vanavond vijf van de zes Brabantse clubs in actie. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de wedstrijden die om 20.00 uur zijn begonnen.

TUSSENSTANDEN:

Helmond Sport - FC Den Bosch 0-0

Bij de bezoekers maken Danny Holla en Amine Khammas hun basisdebuut.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 0-0

Jong PSV heeft het meeste balbezit, maar de beste kansen zijn tot nu toe voor de thuisploeg.

Sparta Rotterdam - FC Eindhoven 0-0

Bij FC Eindhoven starten de aanwinsten Samy Bourard en Elisha Sam meteen in de basis.

SC Cambuur - RKC Waalwijk 1-0

Topschutter Karim Rossi opent al in de achtste minuut de score voor Cambuur met zijn vijfde goal van het seizoen. Hij tikt na een corner een harde voorzet van Kevin Schindler binnen.





OPSTELLINGEN



























STATISTIEKEN VOORAF

• Helmond Sport won maar twee van zijn laatste tien competitiewedstrijden tegen FC Den Bosch. De overige acht duels mondden uit in drie gelijke spelen en vijf nederlagen.

• Het nog puntloze FC Eindhoven (nul uit drie) gaat op jacht naar zijn eerste competitiezege ooit op bezoek bij Sparta. De Eindhovenaren verloren in het verleden zes van hun negen uitduels met de Rotterdammers op het op één na hoogste niveau (met twee gelijke spelen).









• RKC Waalwijk heeft goede papieren in duels met SC Cambuur. Van de achttien onderlinge ontmoetingen in de Eerste Divisie verloren de Waalwijkers er maar drie, tegen zeven zeges en acht gelijke spelen. Kleine kanttekening: in uitwedstrijden is de balans van RKC tegen Cambuur een stuk minder fraai: W1 G5 V3.

• Jong PSV verspeelde nog geen punten in onderlinge duels met Jong FC Utrecht. De Eindhovenaren wonnen vier keer op rij: 2-0, 0-2, 2-0 en 1-4.

• Bij Jong FC Utrecht-Jong PSV maakt Jannick van der Laan zijn debuut als scheidsrechter in het betaald voetbal. De 23-jarige Cuijkenaar was vier jaar geleden nog arbiter in de vierde klasse en maakt een stormachtige ontwikkeling door.

• FC Den Bosch won zijn eerste uitduel van dit seizoen en sloot ook het vorig seizoen af met een uitzege. De elf uitduels daarvóór leverde geen enkele overwinning op: vier gelijke spelen en zeven nederlagen.