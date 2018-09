Hoe een dame uit de computerwereld en een financiële man zelf goud maken aan de Dommel

EINDHOVEN - Het is waarschijnlijk het meest aromatische plekje van Eindhoven. Aan de Bleekweg bij de Dommel vangt de neus al jaren mout en hop van stadsbrouwerij Eindhoven. Sinds twee jaar zijn daar delicatere geuren als nootmuskaat en vlierbloesem bij gekomen sinds Bottle Distillery de buurman is van de bierbrouwer. En die twee samen blijken internationaal een ijzersterke combinatie.

Met name de jonge distilleerderij waar ze onder meer gin en bourbonachtige dranken brouwen, maakt handig gebruik van haar buurman. Deze maand sleepte Bottle Distillery drie hoge prijzen binnen tijdens een internationale distilleerwedstrijd in Londen. Twee van hun gin's haalden goud. Hun bourbonachtige 'Lucky Bastard Bierbrand' scoorde nog hoger en werd master.

Zonder twijfel

De master-onderscheiding is alleen weggelegd voor dranken die unaniem door de hele jury als beste wordt aangewezen. Dit is inderdaad het drankje waarin het bier van de stadsbrouwerij gedestilleerd wordt tot een aromatisch alcoholische beleving.

De distilleerderij is pas twee jaar actief. Mark Mighels en zijn vrouw Dianne stopten beiden met hun werk om zich op het stoken van drank te storten. Mark was actief in de financiële wereld van banken en verzekeraar en Diane werkte als ICT-er. "Inderdaad compleet iets anders, hoewel Diane wel biologie heeft gestudeerd", zegt Mark. "Samen zijn we een perfect team. Diane is goed in smaak en geuren en ik ben goed in de distributie en financiën."

Droom

Drie jaar geleden besloten ze om samen hun droom na te jagen. "We waren altijd al geïnteresseerd in distillaten. We hebben er waanzinnig veel over gelezen en uitgeprobeerd. We hebben een flinke speurtocht gedaan naar een goede plek en toen de oude Schellensfabriek vrij kwam, hebben we onze kans meteen gegrepen. "

In hun eerste jaar waarin ze ook voor de buitenwereld te bezoeken waren, kregen ze als snel het predicaat 'distilleerder van het jaar in Nederland'. De prijzenkast is sindsdien alleen maar gegroeid. "Dat we proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale producten is een sterk punt voor jury's. Het meest in het oog springt dan inderdaad on 'Lucky Bastard Bierbrand'.

Kostbare ketel

"Het bier van de buurman gaat in onze ketel. Die hebben we in Duitsland laten maken en kostte een ton. Het bier wordt verwarmd en de alcohol stijgt dan op en wordt opgevangen. Alcohol heeft de eigenschap smaken en geuren goed vast te houden." Dit aromatische alcoholische distillaat eindigt dan in fles die aan de Bleekweg, maar ook op steeds meer plekken verkocht wordt.

Met workshops en rondleidingen maken steeds meer belangstellenden kennis met dit distilleerambacht in Eindhoven. In Tripadvisor staan ze zelfs bovenaan de lijst 'dingen om te doen in Eindhoven.'