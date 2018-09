Jubileumeditie Bloemencorso Valkenswaard haalt inspiratie uit oude winnaars

VALKENSWAARD - Het aanstaande Bloemencorso Valkenswaard wordt er één van winnaars. Niet letterlijk, maar wel als inspiratiebron voor de praalwagens die zondag voorbij komen. Daarmee kijkt de 65e editie van het Valkenswaardse corso terug op zijn eigen geschiedenis. Of, zoals de organisatie het noemt: het Corso DNA.

Buurtschap Graafschap liet zich inspireren door de winnende wagen uit 1961. In dat jaar wonnen de bouwers van de groep Eindhovenseweg Noord met de creatie 'Diepzee Symphonie'. "Wij hebben daar een nieuwe versie van gemaakt," zegt Martijn Vermeulen. De symphonie uit 1961 is nu een onderwaterorgel met een bewegend gedeelte en muziek uit de filmhit 'Pirates of the Carribean'.

Vrijdagochtend zijn er nog grote stukken ijzeren karkas zichtbaar. "Ja, er moet nog wel veel gebeuren," geeft Henny Overdulve toe. "Maar zo gaat dat ieder jaar. En uiteindelijk komt het altijd weer goed." Henny staat aan het hoofd van de technische commissie van Buurtschap Graafschap. "Er gaat helaas vaak wel iets fout bij ons, maar dit jaar moet het goed komen. Ik ga voordat we van start gaan alles goed controleren."













Adrie is intussen druk in de weer met karton en zwarte tape. "Nee, papier-maché gebruiken we al lang niet meer. We plakken het geraamte nu dicht met karton en tape en daar gaat wit papier overheen."

















Daarna worden alle verschillende delen van de wagen duidelijk genummerd. Zo weten de vrijwilligers welke kleur dahlia's ze waar moeten prikken. "De dahlia's komen overal vandaan. We hebben eigen dahliavelden, maar we halen ze ook uit Winterswijk en uit Zundert," zegt Martijn Vermeulen. Om daar lachend aan toe te voegen dat de dahlia's uit Zundert niet eerder al gebruikt zijn voor het corso in die plaats. "Dahliaplanten hebben de eigenschap dat ze meer bloemen geven, je kunt ze dus vaker plukken."

Nachtwerk

Voor het prikken van de dahlia's schakelt de bouwgroep zoveel mogelijk vrijwilligers in. "We beginnen vrijdagmiddag en gaan dan door een uur of twee," zegt Henny. Iedereen gaat dan een paar uurtjes slapen, maar zaterdagochtend om zeven uur zijn we er weer om door te werken tot we zondag uit kunnen rijden." Dat wordt nachtwerk dus, maar daar zijn de wagenbouwers van Graafschap inmiddels aan gewend. De bouwgroep vierde vorig jaar het vijftigjarig bestaan en heeft het corso-DNA tot diep in iedere vezel zitten.