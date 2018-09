Gezocht: kostbaarheden voor in d'n Ouwe Sok in Roosendaal

ROOSENDAAL - Niet onder je bed, niet in het onderste laatje en zeker niet in een kluisje bij de bank. Nee, kostbare en dierbare spulletjes bewaar je het best in een ouwe sok. Daarover zijn Ruben van de Ven en Leon Vermunt het roerend eens. Beide beeldend kunstenaars hoefden dan ook niet lang na te denken toen het ze het verzoek kregen om een kunstwerk te maken vanwege het 750-jarig bestaan van Roosendaal.

Ze maken daarom een ouwe sok, maar dan wel eentje van brons en ruim twee meter hoog. “Mooi hè, daar kunnen ze straks in Roosendaal trots op zijn”, glundert Leon Vermunt. Samen met Ruben is hij bezig met het gieten van bronzen driehoekjes waarmee het kunstwerk wordt opgebouwd.

Plaatjesboek

De driehoekjes worden gegoten in wassen mallen die geboetseerd zijn door willekeurige Roosendalers. Ruben van de Ven: "Er zit van alles tussen. Ingekerfde familienamen, kindertekeningen, veel Tullepetaonen natuurlijk en kijk hier, een klavertje vier. Je mag raden wie die heeft gemaakt. Juist ja, Jesse Klaver".





"Het is gewoon een plaatjesboek. Mensen zullen er straks omheen gaan staan en gaan zoeken of ze iemand kennen", legt Vermunt uit. "Ieder tegeltje vertelt een verhaal. Het wordt een heel fraai object waar je uren naar zou kunnen kijken", valt Van de Ven hem bij.

D'n Ouwe Sok wordt van binnen opgevuld met 'kostbaarheden' van Roosendalers. Om de inhoud te beschermen zijn twaalf speciale roestvrij stalen kisten gemaakt. "Over vijftig jaar mogen ze opgemaakt worden. Het is heel mooi om dan de inhoud te exposeren zodat mensen kunnen zien wat er vijftig jaar eerder is ingestopt", legt Ruben uit.

Nog extra spullen gezocht

Onder de artefacten die Roosendalers hun Ouwe Sok toe toevertrouwen zijn veel carnavalsspullen, kranten maar ook bijvoorbeeld een aansteker die voor iemand een speciale betekenis heeft. Ruben van de Ven: "Het maakt eigenlijk niet uit, Als het maar dingen zijn waar mensen een speciale herinnering aan hebben of waar een bijzonder verhaal aan vastzit".

D'n Ouwe Sok is nog niet vol. De kunstenaars kunnen dus nog wel wat 'kostbaarheden' gebruiken. "We nodigen iedereen uit om ze in te leveren bij de VVV", zegt Van de Ven. D'n Ouwe Sok vertelt het verhaal van Roosendaal vanaf de onthulling op vijf november in het Emile van Loonpark.